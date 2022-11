Ladri in azione nel Vallo di Diano: svaligiata un'abitazione a Sala Consilina

Nuovi furti nel Vallo di Diano: ignoti, venerdì sera, si sono introdotti in una abitazione in località Trinità di Sala Consilina, portando via oro e oggetti di valore.

Gli accertamenti

Amara scoperta, dunque, per i proprietari che, al loro rientro, hanno trovato la casa a soqquadro ed hanno denunciato il fatto ai carabinieri, come riporta Ondanews. Si indaga, per risalire all'identità dei malviventi.