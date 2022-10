Ancora furti nel Vallo di Diano: ignoti sono tornati in azione a Sala Consilina, prendendo di mira le auto e portando via alcuni attrezzi da lavoro da un furgone in sosta.

L'appello

Accorato, l'appello affinchè vengano incrementati i controlli delle forze dell'ordine e scongiurati, dunque, nuovi colpi. Si indaga.