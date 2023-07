Saccheggiano un'abitazione e fuggono a bordo di una Maserati rubata: si indaga

Hanno rubato una Maserati per poi fuggire, nella notte tra venerdì e sabato, nel parco Santa Lucia, a Santa Marina. Un gruppo di ladri si è introdotto in un'abitazione, saccheggiandola e portando via anche le chiavi dell'auto.

Gli accertamenti

I malviventi, dunque, sono fuggiti a bordo della Maserati rubata, imboccando la Cilentana: indagano, dunque, i carabinieri per individuare i responsabili del colpo e recuperare la refurtiva.