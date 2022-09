Due colpi in una notte a Scafati: ladri allo stadio e al Palamangano

Ladri in azione a Scafati. Ignoti, nella notte tra domenica e lunedì, hanno fatto irruzione all’interno dello stadio cittadino per portare via diversi materiali in rame e dei quadri elettrici. Sembra che abbiano agito con molta tranquillità approfittando del buio e dell’assenza di forze dell’ordine, impegnate sul territorio in occasione delle elezioni politiche.

Il secondo colpo

Durante la stessa notte, i malviventi si sono diretti al PalaMangano dove, dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno rubato computer, proiettore e finanche condizionatori. Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri. I danni, complessivamente, ammontano ad oltre 200 mila euro