Ladri in azione, ad Agropoli. Ad essere stati presi di mira, i bagnanti della spiaggia di Trentova.

I colpi

Dopo essersi concessi una mattinata in spiaggia, i malcapitati si sono accorti che le loro auto in sosta erano state "ripulite" da ignoti che, rompendo i finestrini, si sono impossessati di ciò che era custodito all'interno nelle vetture. Accertamenti in corso.