Escalation di furti a Salerno città, ladri in azione nella zona orientale

Ladri in azione, a Salerno. In particolare, è stato preso di mira un tabacchi sito nei pressi della piazza di Mercatello, da cui sono state portate via diverse centinaia di euro.

L'altro caso

Stamattina, amara scoperta anche per i titolari di un bar in via Trento che, nella notte, è stato "ripulito" da ignoti. Tensione, dunque, tra commercianti e residenti della zona che, a causa dell'escalation dei furti, hanno perso la serenità e chiedono a gran voce maggiori controlli.