Ondata di furti a Torrione: decine di auto nel mirino dei ladri

Allarme furti a Torrione. Nel mirino dei ladri le vetture parcheggiate nei pressi della Carnale, scassinate da una mano ignota che, al termine dell'operazione, ha pensato bene di disfarsi dei guanti con i quali ha infranto i vetri laterali ed ha effettuato i furti all'interno dell'abitacolo. Una brutta sopresa per chi aveva parcheggiato in zona.

I furti

"Uno scenario non degno di una città europea come Salerno" lo definisce un cittadino che si era recato in zona per una passeggiata con il suo cane. "La speranza è che la notizia arrivi a chi di dovere per mettere in campo delle azioni opportune per la sicurezza di noi cittadini".