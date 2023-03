Allarme furti a Tramonti, i cittadini organizzano le "ronde". Il sindaco: "Non facciamoci giustizia da soli"

"Chiedo ai miei concittadini di non farsi giustizia da se' e di evitare scontri personali con i malviventi che hanno preso di mira il nostro paese". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Tramonti, Domenico Amatruda, che invita alla calma dopo la mobilitazione spontanea per dare supporto alle forze dell'ordine nella caccia alla banda di ladri che per due fine settimana consecutivi ha colpito in alcune abitazioni alla periferia del piccolo centro della costa amalfitana.

L'appello alla prudenza

Tra le “sentinelle” autonominate, infatti, vi sono persone munite di porto d'armi. "Usiamo intelligenza e buon senso per cercare di essere di aiuto alle attività investigative dei carabinieri e della polizia locale. Non vorrei assolutamente che si andassero ad aggiungere attività illecite a quelle che stanno già commettendo i delinquenti che devono essere assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile. Questa è gente (i ladri, ndr.) che ogni mattina si sveglia per commettere reati, quindi, non dobbiamo prendere iniziative avventate. Facciamo in modo di aiutare e sostenere le forze dell'ordine", ha aggiunto il primo cittadino che ieri pomeriggio aveva incontrato, in un'aula consiliare gremita, numerosi concittadini preoccupati per quanto sta avvenendo. Un gruppo Whats app, a cui erano iscritte circa 200 persone, era stato creato per uno scambio di informazioni in tempo reale tra la gente circa la possibile presenza dei malviventi in paese e per la loro localizzazione. Ed era toccato al comandante della locale stazione, Giorgio Covato e il comandante della Polizia Municipale, Moreno Salsano, acquietare gli animi invitando a evitare qualsiasi azione personale dettata dall'impeto, limitandosi a segnalare tempestivamente presenze sospette alle autorita' competenti. "Le attività investigative, per quanto di mia conoscenza, sono ai massimi livelli. Le autorità competenti hanno assicurato mezzi e uomini per arrivare alla cattura di queste persone e restituire la tranquillità al nostro paese", ha conclude Amatruda.