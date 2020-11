Allarme furti a Moio della Civitella e Vallo della Lucania: è caccia ai ladri

Il Vallo di Diano continua ad essere nel mirino dei ladri. Nella giornata di ieri tre persone, molto probabilmente uomini, vestite dai nero, che a bordo di un’automobile percorrevano con fare sospetto tra Moio della Civitella e Vallo della Lucania.

Le dinamiche

Nel primo comune sembra che abbia cercato di fare irruzione all’interno di un’abitazione situata al secondo piano di una palazzina, ma sarebbero stati costretti alla fuga per la presenza del proprietario. Un po' di tempo dopo sono stati avvistati nella frazione Pellare. Sono riusciti a mettere a segno, invece, due furti in due abitazioni situate in via De Hippolitys e via Rubino. Su questi episodi sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.