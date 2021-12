Raid notturni nei locali della movida, i gestori dei pub presi di mira: "Chiediamo più controlli"

Raffica di furti in via Roma: ignoti, nelle scorse notti, hanno preso di mira alcuni pub della zona, proprio nei pressi della questura di Salerno.

I furti

In particolare, i ladri hanno fatto visita al Black Roses English Pub e al Galleon, tra giovedì e venerdì notte: non ancora quantificati i bottini, ma ingenti i danni (vedi foto in basso del Black Roses ndr). Sul piede di guerra i gestori della movida che chiedono maggiori controlli notturni alle forze dell'ordine per evitare di subire nuove perdite.