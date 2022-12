Allarme furti a Baronissi, svaligiate due ville: task force di volontari e forze dell'ordine

Ancora furti nella città di Baronissi dove, ormai da tempo, si è di fronte ad una vera e propria emergenza. L’altra sera, a distanza di poche ore, sono state svaligiate ben due ville nella frazione di Antessano. I malviventi sono riusciti a portare via soldi e oggetti preziosi.

La sicurezza

La popolazione, stanca di essere divenuta bersaglio fisso, ha deciso di organizzarsi per presidiare maggiormente il territorio. E così, da ieri, alcuni volontari in sinergia con la Polizia Municipale e i carabinieri hanno dato vita ad una task force per svolgere controlli lungo tutte le strade, anche quelle più periferiche. Al loro fianco anche il sindaco Gianfranco Valiante che ha confermato il totale sostegno dell’amministrazione comunale all’iniziativa che coinvolgerà tutte le frazioni del comune della Valle dell’Irno.