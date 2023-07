Allarme furti a Felitto, raid in tre villette: è caccia a due ladri

E’ allarme furti a Felitto. Ignoti, nella notte di giovedì, hanno fatto irruzione all’interno di tre villette riuscendo a portare via preziosi e oggetti di valore. In una delle abitazioni non erano presenti i proprietari perché in vacanza, nell’altra l’amara scoperta è stata fatta al ritorno da una cena fuori. Sui tre colpi messi a segno sono in corso le indagini dei carabinieri. I ladri in fuga sarebbero due.