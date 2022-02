Sorpresi a rubare in casa di un avvocato a Capaccio: ladri in fuga si schiantano con l'auto

Paura, ieri sera, a Capaccio Paestum, dove tre malviventi hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione di un avvocato situata in via Dalla Chiesa. A dare l’allarme è stata la moglie che, rincasando, si è accorta della presenza di un uomo davanti alla porta d’ingresso del suo appartamento che, in quel momento, era anche stata forzata.

La fuga

A quel punto la donna si è messa ad urlare costringendo i malviventi a fuggire a bordo di un’automobile (Lancia Y), guidata probabilmente da un quarto complice, che, a causa dell’alta velocità, si è schiantata contro un muro di recinzione. Poi, per timore di essere arrestati, hanno abbandonato la vettura per scappare a piedi portandosi dietro anche il bottino (orologi, gioielli, soldi per un valore di circa 7mila euro).

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo aver ascoltato la testimonianza della donna ed effettuato i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per provare a rinvenire elementi utili a risalire all’identità dei ladri.