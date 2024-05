Ladri ancora in azione, nella Piana del Sele. Nella notte tra venerdì e sabato, a Battipaglia, è stata presa di mira l'abitazione di un imprenditore, in via Spineta.

Gli accertamenti

I malviventi hanno portato via denaro e oro, per poi fuggire. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili del furto.