Furto in una casa di Giffoni mentre il proprietario è in ospedale: si indaga

Continuano i furti nei comuni dei Picentini. Nei giorni scorsi, ignoti hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione situata nella frazione Chieve di Giffoni Valle Piana approfittando dell’assenza del proprietario, ricoverato in ospedale per problemi di salute.

Il colpo

A fare l’amara scoperta è stato il figlio che, il giorno dopo, non è riuscito ad entrare nella casa poiché la porta era bloccata da dentro. Di qui, l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco che, dopo aver forzato la finestra del balcone, hanno avuto la conferma dell’avvenuto furto: i ladri avevano portato via soldi ed oggetti di valore. Sono tuttora in corso le indagini per risalire alla loro identità.