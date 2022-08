Ladri a casa della candidata Maiuri (FdI) a Castellabate: "Io e le mie nipotine dormivamo"

Allarme furti a Castellabate. Nel mirino dei ladri è finita, tra gli altri, l’ex sindaco facente funzioni ed attuale consigliere comunale Luisa Maiuri, candidata alla Camera dei Deputati con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Ignoti si sono introdotti, intorno alle 4:40 di ieri, all’interno della sua abitazione mentre dormiva con le figlie e le nipotine riuscendo a rubare oggetti di valore e soldi .

Il racconto

A raccontare l’accaduto è la stessa Maiuri con un post su Facebook: “Senza scrupolo alcuno, hanno violato la camera da letto dove riposavo, rovistando nei comodini, incuranti della mia presenza a pochi centimetri da loro. Hanno proseguito senza indugio per l’intera abitazione dove dormivano le mie figlie e soprattutto le mie nipotine. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se io o i miei cari ci fossimo imbattuti in questi individui mentre girovagano per casa!”Per questo torna a lanciare l’allarme sicurezza: “Sono mesi che la nostra Comunità e’ vessata da questi furti che, al di là dei risvolti economici, incidono (talvolta pesantemente) sulla serenità delle vittime che non si sentono più sicure nemmeno in casa propria! Ho tastato con mano l’impegno continuo e costante delle Forze dell’Ordine nel dare la caccia a questi malviventi che sembra appartengano a una banda che si muove su tutto il litorale Cilentano. Lo scarso numero di appartenenti alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio rende tuttavia il compito arduo ed è forse questo uno dei motivi per cui il nostro litorale e’ divenuto terra di conquista di tali delinquenti!”. Poi conclude: “Non è mio intento strumentalizzare ai fini elettorali ciò che è successo stanotte in casa mia e in tante altre abitazioni di Castellabate nelle scorse settimane, ma vi assicuro che uno dei temi per cui mi batterò con forza se dovessi entrare in Parlamento, sarà proprio quello della sicurezza”.