Furto in un'abitazione: i ladri fuggono con oggetti preziosi e orologi

Ladri ancora in azione nel Vallo di Diano. Ignoti, nella tarda serata di ieri, hanno fatto irruzione all’interno di una casa situata in una traversa di via Marone, in pieno centro a Monte San Giacomo.

Il furto

I ladri, in poco tempo, sono riusciti a rubare oggetti e preziosi in oro e argento ma anche orologi. Poi sono fuggiti senza lasciare tracce. A sporgere denuncia ai carabinieri sono stati i proprietari dell’abitazione.