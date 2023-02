Ladri in azione a Padula: colpo in un'abitazione, si indaga

Ladri di nuovo in azione nel salernitano, ieri sera: a Padula è stata presa un’abitazione nei pressi della chiesa di Santa Lucia. I malviventi hanno forzato un infisso per introdursi in casa e rubare l'oro, nonostante la presenza dei proprietari che, tuttavia, si sono accorti dell'accaduto solo successivamente.

I rilievi

Indagano, i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili del furto.