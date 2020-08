Furto in abitazione a Policastro Bussentino: 4 denunce

Sono state denunciate quattro persone a Policastro Bussentino, accusate di furto in abitazione. In particolare, gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina sono intervenuti alle ore 13:30 su segnalazione del Coa, per una auto con quattro persone a bordo che, poco prima, avevano messo a segno un furto. Immediatamente, una pattuglia della Polizia Stradale della sottosezione, alle ore 13:40, allo svincolo di Polla, ha intercettato la vettura in fuga, iniziando un inseguimento che si è concluso allo svincolo di Petina sulla SS35. Gli Agenti hanno fermato le 4 persone nell’auto che sono state accompagnate in ufficio.

La denuncia

Gli autori del reato sono stati sottoposti dagli agenti ad una perquisizione che ha dato esito positivo: sono stati trovati strumenti per lo scasso ed una somma di denaro riconducibile al furto precedentemente consumato. L’Autorità giudiziaria competente è stata informata del fatto. Le persone dopo essere state identificate per H.L, classe 1971, D.D. calsse 1966, P.C., calsse 1974 e J.C. classe 2000, sono state tutte denunciate.