Ancora furti nel Cilento: colpo da 10 mila euro a Roccagloriosa

Ladri ancora in azione nel Cilento. Ignoti, negli ultimi giorni, hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione situata nel piccolo comune di Roccagloriosa. Approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno portato via soldi e oggetti di valore per un bottino complessivo di circa 10 mila euro.

La denuncia

La famiglia che vive in località Acquavena, resasi conto dell’accaduto, ha subito sporto denuncia ai carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per provare a rinvenire elementi utili a risalire all’identità dei malviventi.