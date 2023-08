Furti in casa a Sala Consilina: è caccia ai ladri in fuga

E’ ancora allarme furti a Sala Consilina. Nel pomeriggio di ieri, i ladri hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione situata in via Provinciale del Corticato, in località Trinità, riuscendo a rubare pochi monili.

Le indagini

A dare l’allarme sono stati i proprietari. Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo i rilievi, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi in fuga.