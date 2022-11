Furto in un'abitazione a Sala Consilina: è caccia ai ladri

Ancora ladri in azione a Sala Consilina. Ignoti, questa sera, hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione situata in via Santa Maria della Misericordia approfittando dell’assenza dei proprietari.

Emergenza furti

E così, in pochi minuti, sono riusciti a portare via soldi ed oggetti di valore. Nei giorni scorsi, una casa limitrofa è stata svaligiata per un bottino complessivo di circa 10 mila euro. Anche su questo episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.