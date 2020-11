Furto in abitazione a Sala Consilina: rubati “Bimby” e Play Station

Continuano i furti nel Vallo di Diano. Nel pomeriggio di giovedì, ignoti hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione situata in località Trinità a Sala Consilina. Dopo aver divelto le finestre, i malviventi sono riusciti a rubare un “Bimby” e una Play Station.

Le indagini

Ad allertare i carabinieri sono stati i proprietari che, appena rientrati a casa, si sono resi subito conto dell’accaduto. I militari dell’Arma hanno effettuati i primi rilievi ed avviato le indagini per risalire per rinvenire elementi utili all’identificazione dei ladri. E, sempre ieri pomeriggio, un tentativo di furto è stato riscontrato in una palazzina in località Sant’Antonio.