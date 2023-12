Furto in una casa a Sala Consilina: è caccia ai ladri in fuga

E’ ancora allarme furti nel Vallo di Diano. Ignoti, ieri sera, hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione situata in via Nastri a Sala Consilina, dove hanno rubato soldi e monili in oro.

Le indagini

A sporgere denuncia sono stati i proprietari di casa che si sono rivolti ai carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi.