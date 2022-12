Colpo in tre abitazioni a Casalbuono: bottino di oltre 3 mila euro

Ancora ladri in azione nel Vallo di Diano. Gli ultimi colpi sono stati messi a segno all’interno di tre abitazioni situate tra via Nazionale e via Roma nel comune di Casalbuono. Il bottino ammonta a circa 3 mila euro e a diversi monili in oro.

Le indagini

A denunciare i furti sono stati proprietari delle case che si sono rivolti ai carabinieri, i quali hanno avviato già le indagini per provare a rintracciare i malviventi.