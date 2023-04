Allarme furti nelle case ad Eboli: è caccia ai ladri in fuga

Ancora un furto in abitazione situata al Rione Pescara di Eboli. Ignoti hanno fatto irruzione all’interno di una casa mentre i proprietari erano al piano terra riuscendo a rubare soldi ed oggetti di valore.

Gli altri episodi

Un altro colpo è stato messo a segno in un’altra casa dove i ladri hanno portato via una PlayStation 5, banconote e oggetti preziosi. Altri tentativi di furto si sono verificati in via Serracapilli, ma i proprietari sono riusciti a mettere in fuga i malviventi.