Furti in due case a Sassano: è caccia ai ladri in fuga

E’ ancora allarme furti nel Vallo di Diano. I ladri sono tornati in azione, infatti, questa sera nel comune di Sassano. Nel mirino sono finite due abitazioni, situate in via Limiti ed in via Roma, che sono state messe a soqquadro dai malviventi, i quali sono riusciti rubare soldi ed oggetti preziosi.

Le indagini

Entrambi i furti sono stati segnalati ai carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei banditi.