Rubava acqua potabile per il suo terreno: pensionato scoperto dal "drone spia"

La Polizia Locale di Olevano sul Tusciano, diretta dal sotto tenente Bruno Caiazzo, ha proceduto nei giorni scorsi a inviare un’informativa alla Procura di Salerno, a carico di un pensionato di Battipaglia, per il reato di furto di acqua potabile. Secondo quanto accertato dagli agenti municipali con il supporto dei tecnici dell’Ausino Spa, società gestore del Servizio idrico sul territorio, l’uomo aveva realizzato uno sbocco idrico abusivo all’interno del suo fondo nella zona agricola di località Frosano. Il personale intervenuto sul posto ha scoperto il by pass idrico all’interno di un gallinaio.

Le indagini

I successivi accertamenti amministrativi hanno stabilito che l’indagato non era titolare di nessun contratto per la fornitura idrica relativa a quel fondo. L’anziano usava l’acqua anche per fini non consentiti, violando la specifica ordinanza firmata dal sindaco Michele Ciliberti, ed è stato pertanto sanzionato. Gli accertamenti di Polizia Locale con l’utilizzo di un “drone spia” si sono resi necessari in seguito alle numerose segnalazioni giunte dai residenti dell’area agricola di località Frosano che lamentavano ammanchi e, in molti casi, assenza di fornitura di acqua potabile. Tale circostanza ha spinto la Polizia Locale a un supplemento di controlli nella zona delle segnalazioni, individuando tra i trasgressori proprio il pensionato battipagliese che usava l’acqua potabile nel suo terreno grazie allo sbocco abusivo. La presa di acqua è stata sigillata dalla società Ausino che ha denunciato per furto il proprietario del fondo agricolo.