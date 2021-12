Ladri all'Agrocarpenteria Srl di Eboli: danni economici per oltre 85mila euro, stop all'attività

Ladri in azione, sabato sera, in una nota azienda metalmeccanica di Eboli, l'Agrocarpenteria Srl: gravi perdite economiche stimate in oltre 85.000 euro. I banditi si sono introdotti di notte in un deposito sito in località Santa Cecilia e, forzando le blindature, hanno portato via tutti gli utensili e i mezzi. I titolari dell'azienda, Rolando Giorgio e Cosimo Caputo hanno spiegato che sarà necessario sospendere le attività per un tempo imprecisato al fine di reperire nuovi utensili e mezzi. Per questo periodo di tempo sarà quindi necessario sospendere gli operai della ditta, oltre 20, che quindi si ritrovano attualmente senza lavoro a ridosso delle festività natalizie.

La nota

Un danno alle famiglie degli operai ma anche alle numerose aziende agricole presso le quali la ditta Agrocarpenteria stava eseguendo lavori per garantire la produzione invernale di prodotti ortofrutticoli.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Eboli diretti dal Capitano Emanuele Tanzilli: caccia ai responsabili.