Ladri in azione nella notte ad Agropoli, i proprietari si svegliano e i malviventi fuggono: si indaga

Ladri in azione ad Agropoli, sulla Collina San Marco. Ignoti, infatti, nella notte, si sono introdotti in una abitazione sita in un parco, per ripulirla di denaro e preziosi.

Gli accertamenti

Qualcosa però è andato storto per i malviventi: i rumori hanno svegliato i proprietari che si trovavano nell'appartamento e i ladri sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Indagano, i carabinieri, per risalire all'identità dei responsabili: preziose, certamente, saranno le immagini della videosorveglianza.