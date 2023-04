Furto in un appartamento, i ladri minacciano i proprietari con una pistola: è allarme sicurezza

Furto con minacce a mano armata ad Agropoli. Secondo quanto riportato da InfoCilento, l'episodio si sarebbe verificato in un appartamento situato in via Taverne.

Il furto

Tre persone a volto coperto si sarebbero introdotte nell'appartamento, scassinando la cassaforte per poi lanciarla dal primo piano. Nel corso del furto i proprietari sono rientrati e, una volta scoperti i malviventi, sono stati minacciati con una pistola.