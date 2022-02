Anziana trova i ladri in casa e inizia a urlare: i banditi fuggono e prendono di mira un'altra abitazione

Ladri in azione ad Albanella: venerdì sera, infatti, ignoti si sono introdotti in una abitazione di Matinella, mentre la coppia di anziani residenti era in casa.

Il fatto

Quattro ladri, con il volto coperto,dopo aver forzato la finestra, si sono ritrovati davanti la proprietaria che, spaventata, ha iniziato a chiedere aiuto: i malviventi, per le urla della vittima, hanno deciso di fuggire e mettere a segno un colpo in un'abitazione poco distante. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei responsabili.