Fingono un malore, poi rubano l'ambulanza: è caccia alla coppia di ladri

Sconcerto a Castellabate per ciò che si è verificato la scorsa notte in località Santa Maria. Secondo una prima ricostruzione, un uomo ed una donna hanno telefonato al 118 sostenendo che quest’ultima non si sentiva bene. A quel punto, un’ambulanza con a bordo due sanitari è giunta sul posto. Ma, mentre uno dei soccorritori stava effettuando i primi accertamenti alla donna, l’uomo è salito a bordo del mezzo di soccorso e si è dato alla fuga. L’altro soccorritore è riuscito a scendere in pochi secondi lanciandosi fuori dall'ambulanza. La complice del ladro, invece, sarebbe fuggita a piedi.

La fuga

Immediato l’arrivo sul posto dei carabinieri che, dopo aver raccolto le testimonianze dei due sanitari, hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza di un albergo presente nella zona per provare a risalire all’identità della coppia di ladri. Alle prime ore del mattino, comunque, l’ambulanza è stata ritrovata a Nocera Inferiore. Le indagini proseguono.