Sorpreso con la merce rubata in due appartamenti: arrestato ladro a Battipaglia

Nel pomeriggio di ieri, a Battipaglia, i carabinieri insieme ai poliziotti hanno arresto un pregiudicato di Eboli, P.R le sue inziali, 41 anni, che aveva messo a segno due furti in altrattanti appartamenti.

L’intervento

Tutto è nato dalla segnalazione dei residenti di via San Michele 21, che lo hanno notato mentre si aggirava nelle scale del condominio. Allertato subito il 112, sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri insieme agli agenti della Polizia di Stato che sono riusciti a sorprenderlo in fragranza di reato. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di una borsa, due portafogli e 550 euro in contati. La refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari, mentre il ladro è stato arrestato ed ora è in attesa della convalida davanti al giudice.