Svaligiato appartamento a Battipaglia: è caccia ai ladri

Svaligiano appartamento in pieno giorno. È successo in piazza De Vita a Battipaglia. I ladri si sono introdotti nell'appartamento dalla porta di ingresso senza forzarla. Una volta dentro hanno rubato il denaro e gli oggetti in oro presenti nell'abitazione. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della locale Compagnia.

La denuncia

Lidia D'Angelo, componente dell'associazione Battipaglia dice No e nuora della persona derubata, accusa: "Ladri in casa in pieno giorno. A Battipaglia zero sicurezza senza controlli né videocamere".

Ha collaborato Alessandro Mazzaro