Maxi furto in un appartamento a Nocera: portata via cassaforte con 40 mila euro

Maxi furto in un’abitazione a Nocera Inferiore. Una banda composta da almeno quattro persone, sabato scorso, sono riusciti ad intrufolarsi all’interno di un appartamento dove, in poco tempo, sono riusciti a portare via la cassaforte asportandola dalla parete.

Le indagini

Il bottino complessivo ammonta a circa 40 mila euro (soldi, gioielli e oggetti di valore). I proprietari hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine che, dopo i rilievi di rito, stanno analizzando i filmati delle telecamere per provare a dare un volto ai malviventi in fuga. Da settimane, ormai, la città di Nocera Inferiore è finita nel mirino dei ladri che stanno mettendo a segno colpi in abitazioni situate soprattutto in periferia.