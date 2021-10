Furto in un appartamento a Sala Consilina: nella fuga i ladri abbandonano la cassaforte

Ladri in azione a Sala Consilina, dove, nelle ultime ore, si è verificato un furto all’interno di un appartamento situato in via Carlo Pisacane.

La dinamica

I malviventi - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - sono riusciti a portare via diversi oggetti e finanche ad estrarre una grossa cassaforte. Poi si sono dati alla fuga ma, nel corso del tragitto, si sono liberati della cassaforte, ovviamente, dopo averla svuotata. A rinvenirla sono stati gli agenti della Polizia Municipale nei pressi della locale isola ecologica.

Le indagini

Al lavoro anche i carabinieri che, dopo i rilievi di rito sia all’interno dell’abitazione sia sulla cassaforte, hanno avviato le indagini per rinvenire elementi utili a risalire all’identità dei malviventi.