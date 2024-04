Ladri in azione, venerdì, in via Posidonia, a Salerno. Ignoti, infatti, si sono introdotti in un'abitazione portando via denaro e gioielli dalla cassaforte.

Gli accertamenti

Amara sorpresa per i proprietari al loro rientro a casa: indagano, ora, le forze dell'ordine per risalire ai responsabili del colpo.