Esce dal carcere e ruba un'auto: arrestato un 63enne del salernitano

E' stato arrestato dai carabinieri di Montella, un 63enne della provincia di Salerno: l'accusa è di furto di un'auto. I militari, impegnati in un normale servizio di pattugliamento, hanno proceduto al controllo di ua vettura, notata nelle vie del comune, come riportano i colleghi di Avellinotoday.

Il caso

Dagli immediati accertamenti, è emerso che l’auto era stata portata via nella scorsa notte, in provincia di Salerno. L’Autorità Giudiziaria, concordando con le risultanze investigative dell’Arma, ha, quindi, emesso il provvedimento di carcerazione nei confronti del conducente, un sessantatreenne, il quale era stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Salerno solo la sera prima, dove era detenuto per altri reati.