Ladri allo sbaraglio in località Fuonti di Agropoli, rubate un'auto ed alcune attrezzature

Ancora furti in località Fuonti di fuonti Agropoli. Nella notte, ignoti hanno tentato di rubare un'auto e alcune attrezzatture agricole. A sorprenderli, i proprietari di tali arnesi che, nella fuga, hanno lanciato anche dei sassi contro le vittime, senza tuttavia raggiungere i bersagli.

Il furto

Poco distante, come riporta Infocilento, è stata rubata un'auto ed alcuni attrezzi da lavoro: accertamenti in corso, per risalire ai responsabili.