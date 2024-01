"Mi hanno rubato un borsone in auto che per me è importante: aiutatemi", l'appello di un salernitano

"Ieri davanti al locale Non ti pago, ho subito un furto in auto: hanno portato via due scatoli con delle tazze personalizzate e, cosa più grave, un borsone rossoblù della Longobarda Salerno con tanti ricordi al suo interno. Il tutto ha valore economico quasi pari a zero, ma quello affettivo è enorme". Lo ha scritto a mezzo social un salernitano, Christian Verderame che, tramite Facebook, lancia il suo appello ai cittadini dopo il furto subito in via Eduardo de Filippo.

"Sicuramente il tutto sarà gettato in qualche posto - continua- Chiunque abbia o sia in grado di avere notizie mi faccia sapere ed avrà la mia gratitudine a vita. Chiunque lo veda gettato per strada, mi faccia sapere ed avrà la mia gratitudine a vita. Condividete se potete", ha scritto. Dunque, chiunque potesse aiutarlo, può contattarlo a mezzo Facebook.