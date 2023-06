Allarme sicurezza ad Agropoli: rubata un'auto, tentato furto in una casa

E’ ancora allarme furti ad Agropoli. Ieri sera, i ladri sono riusciti a portare via un’auto (Fiat 500 X) che era parcheggiata in località Moio. Il proprietario, questa mattina, si è reso conto del furto ed ha subito sporto denuncia ai carabinieri. Sempre nel comune cilentano, è stata ritrovata un’automobile che, in precedenza, era stata rubata nel comune di Oliveto Citra.

Tentato furto

Ma i malviventi non si sono fermati. Ignoti hanno tentato di rubare all’interno di una casa in località San Marco, ma il suono dell’allarme li ha costretti a fuggire. Anche su questo episodio sono in corso le indagini dei militari dell’Arma. Il problema della sicurezza, dunque, continua ad attanagliare la comunità agropolese. L’auspicio, soprattutto con l’arrivo dei turisti, è che vengano potenziati i controlli soprattutto durante le ore notturne.