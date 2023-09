Ennesimo furto a Pontecagnano: danneggiata un'automobile

Ennesimo furto a Pontecagnano Faiano. Ignoti, intorno alle 22.40 di ieri, hanno danneggiato il finestrino di un’automobile (Fiat 500) parcheggiata in località Case Parrilli. A fare l’amara scoperta è stato il proprietario, che ha subito allertato gli agenti della Polizia Municipale. Su quanto accaduto sono in corso le indagini per risalire all’autore del furto.