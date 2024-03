"Aiutatemi a trovare l'auto con cui accompagno mio figlio a fare fisioterapia": l'appello di un papà di Angri

Sta facendo il giro dei social l’appello lanciato da Giovanni Atorino di Angri, papà di un ragazzo di 25 anni di nome Gerardo che, a causa di un incidente stradale, non riesce a muovere mani e gambe. A Giovanni è stata rubata l’auto che usava per accompagnare il figlio a fare le terapie. Si tratta di una Jeep Compass bianca targata FR432RS, che gli è stata portata via mentre era parcheggiata in via Badia ad Angri. Nelle scorse settimane era stata la madre del giovane a lanciare un appello sempre su Facebook.

“Quest’auto viene utilizzata quotidianamente da me per accompagnare mio figlio alle varie fisioterapie a cui si sottopone per cercare di ritrovare un po’ di autonomia ed indipendenza. Mio figlio si chiama Gerardo, è un ragazzo di 25 anni a cui la vita ha giocato un brutto scherzo nel giugno di 5 anni fa con un incidente stradale che gli ha impedito di trascorrere come tutti gli altri ragazzi di 20 anni la propria giovinezza, nonostante tutto non ha mai smesso di lottare, superando prima 3 mesi di coma e successivamente svariati interventi nel corso di questi anni. Quest’auto è un mezzo essenziale per poter proseguire il suo percorso terapeutico in cui giorno dopo giorno cerca di conquistare un minimo di autonomia, in quanto purtroppo non è in grado di utilizzare le proprie mani neanche per mangiare e le sue gambe per potersi spostare. Spero qualcuno possa darmi notizie in merito per riuscire a recuperarla”