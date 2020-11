Ruba un'auto e poi sperona la gazzella dei carabinieri: arrestato 28enne a Campagna

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato un 28enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e ricettazione. Il giovane, dopo aver rubato all’alba di questa mattina una Citroèn C3 presso un distributore di carburante di Campagna, è stato intercettato nei pressi dell’ospedale di Campolongo.

L'inseguimento

Alla vista dei militari dell’Arma, il giovane ha speronato e danneggiato la vettura militare dopo aver eseguito una retromarcia per guadagnarsi la fuga. E’ nato un inseguimento di diversi minuti con il malvivente che, in più riprese, ha finanche invaso la corsia opposta. Messo alle strette, ha successivamente abbandonato l’auto rubata fuggendo nei campi limitrofi, venendo infine raggiunto e messo in sicurezza dai militari. Al termine dell’operazione il ragazzo, residente nell’avellinese, è stato arrestato e condotto presso il proprio domicilio in attesa del giudizio direttissimo di domani mattina.