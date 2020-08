Ladri alla riscossa a Battipaglia: raffica di furti nelle auto dei bagnanti

Ladri alla riscossa lungo la litoranea di Battipaglia: ignoti, infatti, come ci segnalano alcuni lettori, hanno preso di mira diverse auto parcheggiate nei pressi delle spiagge.

La denuncia

I ladri, forzando gli sportelli o rompendo i finestrini, si sono impossessati di quanto trovato all'interno delle vetture, per poi fuggire. Amara sorpresa, dunque, per i bagnanti vittime dei furti: accertamenti in corso, per risalire all'identità dei responsabili, mentre si rinnova l'appello alle forze dell'ordine per incrementare i controlli.