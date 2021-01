Pontecagnano Faiano, tenta di rubare un'auto e poi ferisce un carabiniere: arrestato

Ha tentato di rubare un'auto, di notte, ma non l'ha passata liscia: è stato arrestato un 42enne straniero a Pontecagnano Faiano. In via Mar Ionio, una coppia di residenti aveva segnalato dei rumori sospetti nei pressi della propria auto: immediato l'intervento dei militari che hanno fermato il ladro di origini marocchine, T. A. le sue iniziali, e residente da diversi anni a Montecorvino.

Il caso

Colto in flagrante e con precedenti, l'uomo, in stato di ebbrezza, ha anche ferito un carabiniere. Il 42enne è stato messo in manette.