Furto in pieno giorno a Pontecagnano, residenti infuriati: "Non c'è sicurezza"

Auto rubata in pieno giorno a Pontecagnano Faiano. È successo ieri pomeriggio in via Italia. Nei giorni scorsi un altro furto d'auto è stato perpetrato in piazza Risorgimento, sempre in pieno giorno. Si tratta degli ultmi due casi di una lunga serie di furti nel centro cittadino.

La voce dei residenti

La situazione sta esasperando non poco i residenti che chiedono interventi incisivi: "Non c'è sicurezza e non ci sono controlli" afferma un cittadino. "Sono necessari provvedimenti seri da parte delle autorità preposte".