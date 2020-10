Salerno, la Polizia insegue i ladri e recupera un'auto rubata

Nella serata di ieri, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Salerno hanno rintracciato un’automobile (Alfa Romeo) denunciata come rubata, pochi minuti prima, dal suo proprietario. Subito dopo il furto, avvenuto nella zona del centro di Salerno, in una strada in direzione del comune di Vietri sul Mare, l’uomo è stato in grado di fornire utili elementi per rintracciarla al numero d’emergenza 112. Infatti, attraverso la localizzazione del veicolo tramite il sistema di antifurto satellitare, è riuscito a tracciare gli spostamenti del veicolo tramite il proprio smartphone.

L'inseguimento

Alcuni equipaggi delle Volanti, quindi, si sono avviati nella zona interessata dal passaggio del mezzo e tramite le indicazioni del sistema satellitare si sono avvicinati verso la vettura nel comune di Baronissi. I ladri, nel frattempo, accortisi probabilmente dell’arrivo della Polizia, hanno abbandonato il veicolo e guadagnato la fuga. L’autovettura è stato quindi riconsegnata dalla Polizia di Stato al legittimo proprietario. Sono in corso indagini per risalire agli autori del furto.