Allarme furti a Salerno, tentano di rubare l'auto al titolare di un pub: "Più controlli"

Continuano ad arrivarci segnalazioni di furti o tentativi di furto a Salerno. Mercoledì sera, ad esempio, hanno cercato di rubare l’automobile a Vincenzo Penna, titolare di un pub in via Vinciprova, che era parcheggiata proprio davanti al suo locale. L’episodio si è verificato intorno alle 23.30. Per portare via le vetture - come mostra la foto che pubblichiamo in esclusiva - i ladri agiscono ormai accedendo da qualsiasi parte elettronica con le centraline rubate. E’ andata peggio, invece, alla moglie di Penna, alla quale hanno portato via l'auto in pieno giorno in via Panoramica.

Allarme sicurezza

Purtroppo non si tratta di casi isolati. Da tempo, la città di Salerno è finita nel mirino di malviventi che agiscono a qualsiasi ora, nei quartieri, per rubare auto o oggetti preziosi all’interno degli appartamenti. Residenti e commercianti chiedono un potenziamento dei controlli con una maggiore presenza, anche in abiti borghesi, delle forze dell’ordine, sia di giorno che di notte.